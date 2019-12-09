شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقدم إغلاق إيجابي جديد-تحليل - 9-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بالتذبذب مؤخرا فوق مستوى 142.60 معلنا بذلك تأثره بسيطرة الميل الصاعد وليزيد من فرص تسجيله لأهداف جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة. حاليا وباندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50, نتوقع تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف الإضافية بوصوله نحو 143.80 و 145.30 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.40 و 143.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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