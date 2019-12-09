شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبحث عن العزم الايجابي- تحليل - 9-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر الزوج عزمه الإيجابي مم أجبره ذلك على تشكيل ارتداد سلبي مؤقت ليقترب بذلك من دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 119.80, ثبات هذا الدعم واعتراض المتوسط المتحرك 55 للتداولات السلبية بثباته عند 120.00 يؤكد محاولة صمود السعر ضمن النطاق الصاعد لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

ما سبق يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليتمكن من خلالها من تشكيل موجات صاعدة وليستهدف بذلك مستوى 121.40 وصولا نحو 122.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 119.80 و 121.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم