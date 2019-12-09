شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم أديداس يحافظ على الثبات الايجابي-تحليل - 9-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر السهم الارتداد التصحيحي الهابط بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق دعم القناة الصاعدة والمتمركز عند 271.10 ليعزز بذلك السيناريو الرئيسي الصاعد للتداولات القادمة. كذلك تمركز المتوسط المتحرك 55 حول الدعم الرئيسي يؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد لنتوقع تجميعه لعزم إيجابي جديد البدء بتشكيل تداولات صاعدة ليستهدف من خلالها مستوى 283.40 و 288.50 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 274.00 و 283.40.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المانيا, سهم أديداس يحافظ على الثبات الايجابي-تحليل - 9-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.