شكرا لقرائتكم خبر عن نفط خام القياس العالمي ينخفض إلى 64.19 دولاراً أمريكياً والان نبدء بالتفاصيل

انخفض سعر نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 0.20 بنساً أو بنسبة 0.31 % إلى 64.19 دولاراً أمريكياً.

وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 0.27 بنساً أو بنسبة 0.46 % إلى 58.93 دولاراً أمريكياً.