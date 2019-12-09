شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب والأنظار على مجلس الاحتياطي والان نبدء بالتفاصيل
وصعد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1462.10 للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1466.50 دولار.
يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي بين العاشر والثاني عشر من ديسمبر كانون الأول لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. وعلى الأرجح، سيعطي تقرير أظهر انتعاشا في الوظائف الأسبوع الماضي البنك المركزي مبررا كافيا للتمسك بالإحجام عن مزيد من خفض الفائدة في المستقبل القريب.
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