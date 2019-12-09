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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * اعتمدت الجمعية العمومية لشركة ميثاق للتأمين التكافلي في اجتماعها أمس تعديل نسبة تملك الأجانب إلى 49%. * دعت شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الأحد 22 الجاري لمناقشة تعديل اسم الشركة من شركة غلفا للمياه المعدنية إلى شركة غلفا للاستثمارات العامة، وتعديل بعض أغراض الشركة التي أسست من أجلها. * كلف مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية محمد عبدالرزاق بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة.

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