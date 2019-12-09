65 % من صادرات البوليمر الخليجية تمر عبر جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تضطلع موانئ دبي العالمية، عبر منشأتها الرائدة «ميناء جبل علي»، بدور ريادي في قطاع البتروكيماويات، كونه بوابة لأكثر من 65% من صادرات البوليمر من دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث عرضت إمكاناتها الرائدة في هذا المجال خلال مشاركتها في منتدى «جيبكا» السنوي الرابع عشر، الذي نظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في دبي، في الفترة ما بين 3-5 ديسمبر/كانون الأول 2019.

ومن أبرز ما عرضته موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات في الحدث الذي امتد لثلاثة أيام، قدرات الميناء على التعامل مع منتجات البتروكيماويات والكيماويات، بالإضافة إلى مركز الخدمات اللوجستي العالمي المتكامل الذي تقدمه مرافق ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا».

ويستفيد أكثر من 10 آلاف من مصنعي وتجار البتروكيماويات من الخدمات ذات القيمة المضافة التي يقدمها المركز اللوجستي العالمي، كما أن جافزا هي مقر لأكثر من 500 شركة تعمل في مجال البتروكيماويات.

ويعتبر منتدى جيبكا منصة إقليمية رائدة لتبادل الأفكار حول صناعة البتروكيماويات، وقد حضر الحدث هذا العام أكثر من 2,100 من صناع القرار في هذا القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

Advertisements

وبهذه المناسبة، قال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية -إقليم الإمارات: «يمثل منتدى جيبكا المنصة المثالية لعرض إمكانات ميناء جبل علي المتقدمة في التعامل مع البضائع الأساسية، إضافة إلى خبراته عالمية المستوى في مجال مناولة الحاويات. ونعتبر في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات أن قطاع الكيماويات والبتروكيماويات جزء من مجموعة الصناعات الرئيسية التي نتعامل معها. وكمركز متكامل، يلبي ميناء جبل علي وجافزا متطلبات القطاع الواسعة على الصعيدين المحلي والدولي».

وأضاف المعلم: «تشهد تجارة البتروكيماويات حالياً تغييرات سريعة في مجال الأطر التنظيمية والقوانين والتحوّلات التكنولوجية المتواصلة وتطور متطلبات العملاء. وتسعى موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات جاهدة وباستمرار إلى تلبية هذه المتطلبات، وتطوير مجموعة من الاستراتيجيات التي تتناغم مع احتياجات عصر جديد من الفرص وآفاق النمو».

الجدير بالذكر أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتحرك بسرعة نحو الريادة على امتداد سلسلة التوريد والتوزيع، ويشمل ذلك توزيع وبيع المنتجات البترولية.

في ضوء ذلك، تقوم موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، بتعزيز روابطها مع كل من المصنّعين والتجار والشركات في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات، بما يتماشى مع سياستها القائمة على جعلهم شركاء حقيقيين في سلسلة التوريد.

ومن المتوقع أن تسجل صناعة البتروكيماويات العالمية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.5 في المئة، حتى العام 2025. وبفضل إمكانات المناولة الفائقة والمثبتة في مجال صادرات البوليمر، يسعى ميناء جبل علي إلى رفع مستوى المعايير نحو آفاق جديدة؛ ليواكب النمو في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات.