«دبي الصناعية» تكرّم شركاء أعمالها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أقامت مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة «تيكوم»، حفل العشاء السنوي الخامس الذي تقيمه بهدف الاحتفاء بإنجازات شركاء الأعمال التي تم تحقيقها خلال العام.

وحضر الحدث السنوي عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة «تيكوم»، والمديرون التنفيذيون لمجمعات أعمال المجموعة ودوائرها، واستضاف شركاء الأعمال في مدينة دبي الصناعية. وخلال الحدث، كرمت إدارة مجموعة «تيكوم» ومدينة دبي الصناعية شركاء الأعمال ذوي الإنجازات اللافتة خلال عام 2019، حيث حصلت شركة «ستاندرد كاربت إندستريز» على جائزة التكنولوجيا المبتكرة في الصناعة، فيما تم تكريم شركة «إنفايروسيرف» عن فئة البيئة والاستدامة. وحصلت «دانا ستيل إندستري» على جائزة أفضل تصميم لمصنع، في ما حصلت «جلوبال شيبينج آند لوجيستكس» على جائزة البنية التحتية الذكية، و«بوند انتيريرز» على جائزة الآليات المتقدمة.