«دايكن» تتعاون مع «جافزا» للاستفادة من مركز دبي اللوجستي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «دايكن»، المتخصصة في مجال ابتكار وتوفير حلول ومنتجات تكييف الهواء والتدفئة والتهوية والتبريد المتقدمة للتطبيقات السكنية والتجارية والصناعية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، في سبيل تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي كمركز حيوي للعمليات اللوجستية.

تم توقيع مذكرة التفاهم خلال الزيارة التي قام بها محمد المعلم، المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات والمدير التنفيذي ل «جافزا»، إلى منشأة «دايكن» الجديدة في دبي.

وبهذه المناسبة، قال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا: «تعكس هذه الاتفاقية الثقة الكبيرة التي تضعها دايكن في قدرات جافزا لدعم وتنمية أعمالها. وفي إطار تخطيطها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، نعتقد أن دايكن الشرق الأوسط وإفريقيا تسير في الاتجاه الصحيح، وتنطلق من المكان الصحيح، وهو جافزا. وبصفتنا الممكن الرائد للتجارة، ندرك جيداً أن نمو الأعمال يقوم على إمكانيات سلسلة التوريد العالمية. كما أن مرافقنا الرائدة في ميناء جبل علي وجافزا تمثل مركزاً فريداً ومتكاملاً للأعمال واللوجستيات لدعم الشركات العالمية التي تبحث عن بيئة تشغيلية فعّالة تساعد على تعزيز خططها الاستراتيجية».