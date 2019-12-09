أراضٍ صناعية لأعضاء مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أكد يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن المؤسسة تهدف إلى توفير الدعم لأصحاب المشاريع في مختلف المجالات، وذلك بهدف تعزيز وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إعداد تقييم دوري لها، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لدعم منتجات المشاريع والمنشآت داخل الدولة وخارجها، وتوفير مزايا وحوافز لهذه المشاريع، كما نعمل على دعم وتشجيع المواطنين للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يرسّخ ثقافة العمل الحر، ويسهم في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال ونشر ثقافة الإبداع التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية، وتساعد الشركات على النمو وتعزيز قدراتها، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في تطوير الإبداع والابتكار في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال وضع حجر الأساس للمطبخ المركزي لمشروع «ليالي عربية»، أحد مشاريع الشباب الأعضاء في مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، التي تعمل في قطاع الضيافة، على أرض تم تخصيصها بدعم من قبل المؤسسة لصاحب المشروع تبلغ مساحتها 40000 قدم مربعة في منطقة «سيح البانة» برأس الخيمة، حيث يتكلف المشروع ما يقارب 12 مليون درهم، وقدرة إنتاجية تصل إلى 20 ألف وجبة يومية تخدم 6 مجالات، هي تموين الشركات والمؤسسات، وبوفيهات الحفلات، والولائم المنزلية، ومحال التجزئة، والحفلات والمناسبات الفاخرة، بالإضافة إلى تموين المؤتمرات، ويغطي المطبخ المركزي الجديد كافة المناطق الشمالية والساحل الشرقي في الدولة، حيث يبعد ساعة واحدة عن الفجيرة ودبي، و45 دقيقة عن الشارقة وعجمان وأم القيوين، و20 دقيقة عن وسط إمارة رأس الخيمة.