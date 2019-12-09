111.3 مليار استثمارات بنوك الإمارات في السعودية ومصر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل مؤشر استثمارات البنوك الإماراتية في كل من السعودية ومصر نهجه الصاعد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 حيث وصلت قيمة هذه الاستثمارات إلى 111.3 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 27.5% مقارنة مع 87 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2018.

وشكلت استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية ومصر نحو 17.6% من إجمالي استثماراتها في الأسواق الخارجية وذلك بحسب الإحصاءات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي وأظهرت أن قيمة الاستثمارات في المملكة المتحدة تتصدر المركز الأول وبقيمة بلغت 69.9 مليار درهم.

وتفصيلاً تظهر الإحصاءات أن قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية بلغت 65.3 مليار درهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 فيما بلغت قيمتها في مصر نحو 46 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

وتصدرت السعودية قائمة أكثر البلدان التي شهدت أعلى زيادة على أساس ربع سنوي في الاستثمارات البنكية الإماراتية وبواقع 11.8 مليار درهم (22%) تلتها المملكة المتحدة بقيمة 8.5 مليار درهم (13.9%).

من ناحية أخرى، فإن الانخفاضات الثلاثة الأكبر في درجة الانكشاف على الأصول الأجنبية على أساس ربع سنوي تمثلت في جزر كايمان بقيمة 3.9 مليار درهم وبنسبة 10.1% تلتها الهند بقيمة 1.5 مليار درهم (6.7%) ومصر بواقع 1.4 مليار درهم) 5%).

على صعيد آخر فإن الانكشاف الأكبر على مخاطر الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية الإماراتية في الخارج، بما في ذلك الفروع والشركات التابعة لها اعتباراً في سبتمبر 2019، تمثل في السعودية بقيمة 75.1 مليار درهم، تليها تركيا بقيمة 62.9 مليار درهم والمملكة المتحدة بقيمة 37.3 مليار درهم.

يشار إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يعد الأكبر من حيث الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. ومع نهاية سبتمبر 2019 بلغ اجمالي الأصول القائمة 2.84 تريليون درهم تقريباً بحسب الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

(وام)