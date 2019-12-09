تنسيــق سلامــة الأجــواء بيـن دبــي والشـارقــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّع الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة ومحمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني مذكرة تفاهم بين الطرفين بشأن سلامة الأجواء والرقابة على العوائق المحيطة بمطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي.

ويأتي توقيع المذكرة بهدف تعزيز التنسيق بين إمارة دبي وإمارة الشارقة في كافة المجالات المتعلقة بالسلامة الجوية بهدف تحديد المسؤوليات والإجراءات بين الطرفين بشأن منح شهادات عدم الممانعة لإنشاء المباني والرافعات والهوائيات وما في حكمها في المناطق الواقعة ما بين مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي.

Advertisements

وبهذا الخصوص قال الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئس دائرة الطيران المدني بالشارقة: «يسرّنا أن نتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني عبر توقيع مذكرة التفاهم هذه التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات والإجراءات بين الطرفين لتنسيق إصدار شهادات عدم الممانعة لبناء المباني وإقامة الرافعات وغيرها من الأجسام بين مطار الشارقة الدولي ومطار دبي الدولي، والتي تأتي في إطار الجهود المشتركة للارتقاء بقطاع الطيران بين دبي والشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وكذلك تعزيزاً لإجراءات سلامة الطيران وحركة الطائرات في أجواء الدولة، وهو هدف نسعى جميعاً لتعزيزه في كافة مطاراتنا وأجوائنا من خلال التشريعات والقوانين والإجراءات الكفيلة بتحقيقه».

كما صرح محمد عبد الله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني ((نسعى من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون مع شركائنا في قطاع الطيران المدني في الدولة، حيث تعد هذه المذكرة خطوة إيجابية لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجهتين في مجال الحفاظ على أمن وسلامة الأجواء وبما ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة الجوية)).

ويشمل نطاق المذكرة إجراءات التعاون كتبادل المعلومات والمراسلات، والاتفاق على مراقبة العوائق عند الحدود وتوحيد معاييرها بين الطرفين بما في ذلك تحديد الخط الفاصل ومناطق المسؤولية.