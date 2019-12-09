شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يقرر شطب السجل الصناعى لشركة تكنوكانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، شطب السجل الصناعي رقم 2008-33027 الصادر لصالح شركة تكنوكانز باسم سمير حسين مصطفى ومحسن حسين مصطفى والكائنة بالقطعتين 130 و 142 ( 130) بعد الضم، وذلك لتنازل تلك الشركة لشركة النيل للصناعات الهندسية المتطورة. وجاء في القرار رقم 1043 لسنة 2019، علي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثل القانوني لتكنوكانز بهذا القرار. Advertisements

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