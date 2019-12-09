شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يقرر شطب السجل الصناعى لشركة تكنوكانز والان مع تفاصيل الخبر
وجاء في القرار رقم 1043 لسنة 2019، علي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثل القانوني لتكنوكانز بهذا القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصناعة يقرر شطب السجل الصناعى لشركة تكنوكانز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.