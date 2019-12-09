شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13496 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1954 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 16041 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 5029 نقطة.

Advertisements

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل مستوى 523 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1372 نقطة.