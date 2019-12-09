شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الحبوب: بدء توريد الأرز المحلى لوزارة التموين اعتبارا من 15مارس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة صناعة باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة بدء توريد الأرز المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من يوم 15من شهر مارس 2020، وذلك بعد ترسية المناقصة التى أعلنت عنها هيئة السلع على الشركات الفائزة بتوريد الكميات المقررة.

وصرح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن إجمالى كميات الأرز الأبيض التى سيتم توريدها لصالح هيئة السلع التموينية تقدر بـ 95 ألفا و50 طن أرز ابيض رفيع الحبة بسعر 7250 جنيه للطن وأنه سيتم توريد هذه الكميات على 4 أشهر تبدأ الفترة الأولى من 15 / 3 / 2020 إلي 15 / 4 / 2020 لعدد 14 شركة ومضرب لتوريد كمية 22550 طن والفترة، الثانية من 15 / 4 / 2020 الي 15 / 5 / 2020 لعدد 4 شركات بكمية 7300 طن، والفترة الثالثة من 15 /5 / 2020 إلي 15 / 6 / 2020 لعدد 20 شركة وتوريد كمية 30850 طن والفترة الرابعة من 15 / 6 / 2020 إلي 15 / 7 / 2020 لعدد 21 شركة ومضرب لتوريد كمية 34350 طن.

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وأضاف "شحاتة"، أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد الأرز الأبيض لصالح هيئة السلع التموينية فى ظل حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الاساسية لأصحاب بطاقات التموين وكذلك للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى خاصة بعد قرار الوزير بتخفيض أسعار 4 سلع على بطاقات التموين هما الأرز والسكر والزيت والدقيق‪ .‬

وأوضح رجب شحاتة، أن كميات الأرز الموجودة فى الأسواق تكفى احتياجات المواطنين خاصة فى ظل حصاد المحصول الجديد والذى يقرب من 8 ملايين طن أرز شعير بما يعادل كميات أرز أبيض 5 ملايين طن بجانب ايضا وجود ما يقرب من 500 ألف طن ارز أبيض محلى من انتاج العام الماضى، فى ظل حرص القيادة السياسية على تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية طوال الوقت، مما ادى تعزيز المخزون الاستراتيجى للأرز.