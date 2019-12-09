مصادر: ذراع أرامكو للشحن البحرى تدرس استئجار ناقلات غاز مسال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بالقطاع اليوم الاثنين، إن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحرى، ذراع الشحن البحرى لأرامكو السعودية، أصدرت إبداء اهتمام باستئجار ما يصل إلى 12 ناقلة للغاز الطبيعى المسال اعتبارا من 2025، لتدخل مجال الغاز المسال للمرة الأولى.
ولم يتوافر بعد مزيد من التفاصيل وامتنعت أرامكو السعودية عن التعقيب، وإبداء الاهتمام هى استفسار مبدئى قد يؤول إلى طلبيات.
وبحسب موقعها الإلكتروني، للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ستة قطاعات رئيسية هي النفط والكيماويات والخدمات اللوجستية والبضائع السائبة وإدارة السفن والبيانات، وتملك 90 ناقلة وسفينة، بما في ذلك 43 ناقلة نفط عملاقة، و36 ناقلة كيماويات ومنتجات بترولية.
وقالت المصادر إن إبداء الاهتمام الصادر عن الشركة يأتي على الأرجح في إطار توسع أرامكو في تجارة الغاز المسال في ظل تعزيزها لإنتاج الغاز ودراسة توسيع استثماراتها في الغاز المسال.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة ووزير الطاقة السعودي إن عملاق النفط الحكومي يخطط لأن يصبح فاعلا رئيسيا عالميا في قطاع الغاز ويعكف على تطوير موارده منه وكذلك التطلع إلى أصول غاز في الولايات النتحدة وروسيا واستراليا وافريقيا.
وفي مايو، وقعت الشركة اتفاقا مدته 20 عاما لشراء الغاز المسال من مرفأ تصدير لم يدخل الخدمة بعد في بورت آرثر بتكساس تعمل سيمبرا إنرجي الأمريكية على إنشائه. واتفقت على شراء 25 بالمئة في المرحلة الأولى من المشروع الذي تقدر تكلفته بمليارات الدولارات.
وقالت مصادر بالقطاع إن من المتوقع أن تعين أرامكو للتجارة، الذراع التجارية لأرامكو، متعاملا في الغاز الطبيعي المسال للانضمام إلى فريقها في سنغافورة في يناير.
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