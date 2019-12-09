شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة: 4.5 مليار جنيه لتمويل 174 ألف مشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية، التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حوالى 4.5 مليار جنيه مولت حوالى 174 ألف مشروع صغير ومتناهى وفرت حوالى 280 ألف فرصة عمل، خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2019.

وكشف تقرير حديث للجهاز، أن إجمالى تم توجيه تمويل بلغ 58.2 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالى 84 ألف يومية عمل، كما بلغت نسبة تمويل القطاع التجارى 62% -القطاع الحيوانى 14% -القطاع الخدمى والمهن الحرة 16% - القطاع الصناعى 8% من إجمالى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية.

وكشف الجهاز أنه بلغت نسبة التمويل فى المحافظات الوجه القبلى 48% وجه بحرى 36% الحضرى 12% الحدودية 4% من إجمالى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية، وبلغت نسبة عدد المشروعات الموجهة للمرأة 47% من إجمالى عدد المشروعات الصغيرة والمتناهية.