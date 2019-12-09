شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المتقدمة للبتروكيماويات" تُوصي بتوزيع 65 هللة للسهم عن الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، في اجتماعه المنعقد أمس الأحد، بمراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة والتوصية للجمعية العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2019 بقيمة 140.7 مليون ريال سعودي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح هو 216.473 مليون سهم، بحصة من التوزيع تبلغ 65 هللة، وبنسبة توزيع تبلغ 6.5% إلى قيمة السهم الإسمية.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة والذي سيتم تحديده بعد موافقة الجهات المختصة.

Advertisements

وبناءً عليه فإن إجمالي الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، هو مبلغ 556.9 مليون ريال سعودي بواقع 2.70 ريال سعودي للسهم الواحد، تمثل 27% من القيمة الأسمية للأسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 213 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 202.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها بالربع الثالث يعود إلى انخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 41% و15.6% على التوالي وانخفاض الاستهلاك للبروبلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 24.3% وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 13.8%، وارتفاع استهلاك البروبان بنسبة 11.9% وارتفاع تكاليف المصروفات الإدارية والعامة بنسبة 47.7% .

وعلى نحو آخر، ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 567 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 553 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.