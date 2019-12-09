شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المراعي" تُوصي بتوزيع أرباح بواقع 0.85 ريال للسهم عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المراعي، باجتماعه المنعقد أمس الأحد، للجمعية العامة لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019، بقيمة 850 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 1 مليار سهم قائم، بحصة تبلغ 0.85 ريال للسهم، وبنسبة توزيع للقيمة الاسمية تبلغ 8.5%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

هذا وسيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.

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يُذكر أن المراعي قامت بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة، بإجمالي يبلغ 850 مليون ريال عن العام المالي 2018، بواقع 85 هللة للسهم، بما نسبته 8.5% من القيمة الاسمية للسهم، موزعة على أساس 1 مليار سهم قائم.

وتجدر الإشارة إلى أن المراعي حققت صافي أرباح بلغ 581.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 635 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن تراجع أرباحها بالربع الثالث يعود إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بـ 54.6 مليون ريال وبمعدل 10.1% بسبب ارتفاع مصاريف التسويق العامة والدعم التجاري.

وعلى صعيد التسعة أشهر الأولى من العام 2019، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال، مُقابل صافي ربح بلغ 1.6 مليار ريال خلال التسعة أشهر المُقابلة من العام 2019.