شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. استراتيجية جديدة لدعم التوطين في القطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتجه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إلى الإعلان قريبا عن استراتيجيته الجديدة لزيادة معدلات التوطين في القطاع الخاص، التي ستسهم في تمكين القوى الوطنية، ودعم تأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم في مختلف القطاعات.

وقال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي الجعويني، إن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، يعمل حاليا على صياغة استراتيجية جديدة وشاملة، بدأها منذ عدة أشهر لتحديد رؤيته وآلية عمل ومهام جميع الإدارات والقطاعات التابعة له، وذلك بما ينعكس على أدائه وتعزيز دوره في خدمة الوطن وأبنائه، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وأوضح الجعويني أن الاستراتيجية ستسهم في بناء الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة معدلات التوطين لدى منشآته، وذلك لتمكين القوى الوطنية ودعم تأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة، عن الاستراتيجية الجديدة حال اعتمادها وإقرار العمل بها.

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يأتي ذلك في وقت أصدر فيه المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 6 مؤشرات رئيسية في سوق العمل تهدف إلى الوقوف بدقة على اتجاهات القطاع الخاص، ورسم السياسات المستقبلية للاقتصاد والتخطيط، وتفسير وتحليل كثير من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية.

وكشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مؤخرا، أن عدد الوظائف المتوقع توطينها في الشركات المحولة من النطاق الأصفر إلى الأحمر، ستة آلاف وظيفة لتعود هذه الشركات إلى النطاقات الآمنة.

وفي نهاية الشهر الماضي، وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية عبد الله أبو ثنين، مذكرة تفاهم خماسية تؤسس لشراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 35.98 ألف وظيفة مسـتهدفة بالتوطين في القطاع الصـناعي حتى 2021.

وأيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي مؤخراً، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.