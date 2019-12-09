شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان ميزانية السعودية اليوم الساعة 7 مساء والان نبدء بالتفاصيل

- وزير المالية يعلن الميزانية العامة للمملكة تعقد وزارة المالية مؤتمراً صحفياً لوزيرالمالية محمد عبدالله الجدعان وذلك لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441-1442هـ 2020م. ويقام المؤتمر اليوم الاثنين الساعة السابعة مساءً بمقر الوزارة بالرياض .

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