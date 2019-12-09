شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تصعد بفضل بيانات أمريكية قوية ومخاوف الصين تكبحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، عقب بيانات أمريكية قوية لكن المخاوف حيال الاقتصاد الصيني واقتراب موعد فرض رسوم أمريكية جديدة على البضائع الصينية حدا من المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكى القياسي مرتفعا 0.3 بالمئة عند 23430.70 نقطة، محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. كانت بيانات أظهرت يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكى خلق أكبر عدد من الوظائف الجديدة في عشرة أشهر وأن معدل البطالة نزل إلى أقل مستوى في نحو نصف قرن. Advertisements لكن المستثمرين بدوا حذرين بعد أن انخفضت صادرات الصين للشهر الرابع علي التوالي في نوفمبر جراء تأثير الرسوم الجمركية المفروضة عليها بالفعل. ويتحول الاهتمام صوب الخامس عشر من ديسمبر، حيث من المقرر فرض مزيد من الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إذا لم يتوصل الطرفان لحل وسط. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة إلى 1722.07 نقطة.

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