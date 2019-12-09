شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في أكثر من ستة أشهر أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأعلى له منذ 30 من أيار/مايو، حينما اختبر الأعلى له منذ 23 من الشهر ذاته أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 108.57 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.65 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 108.54، بينما حقق الأعلى له عند 108.72، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 108.58.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقارنة بنمو 0.1% قي القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل نمو 0.3% القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 0.6%، متوافقة أيضا مع التوقعات ومقابل نمو 0.4%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة النهائية السنوية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي تسارع النمو إلى 1.8% مقارنة بنمو 0.2% قي القراءة الأولية السنوية السابقة للربع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 0.6% ومقابل نمو 1.6% في القراءة السنوية للربع الثاني، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف تسارع النمو إلى 2.1% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.0% في تشرين الأول/أكتوبر.

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وجاء ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 1,817 مليار ين مقابل 1,613 مليار ين في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1,807 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى 1,732 مليار ين مقابل 1,485 مليار ين في أيلول/سبتمبر، متفوقة أيضا على التوقعات عند 1,731 مليار ين.

وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتي أظهرت تقلص انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 39.4 مقابل 36.7 في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 39.7، كما أوضحت قراءة الأوضاع المستقبلية تقلص الانكماش إلى ما قيمته 45.7 مقابل 43.7، متفوقة على التوقعات عند 44.6.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد غداً وبعد غد الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني على التوالي عند ما بين 1.75% و2.00% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يشهد مؤخراً انتقادات موسعة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه باول بالمضي قدماً في خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية "للصفر أو أقل".