شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، مع توارد الإشارات الإيجابية منها، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ليحقق المؤشر أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.44% بما يعادل 193.229 نقطة، ليهاجم المؤشر بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 8,084.89.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8,084.89، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,316.25.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,000.00 ومستوى المقاومة 8,200.00.