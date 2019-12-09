الدولار مقابل الفرنك يحاول بإيجابية – تحليل - 09-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية ليبدأ اختبار المتوسط المتحرك 50، حيث يحصل على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من المكاسب اللحظية، في طريقه لزيارة مستوى 0.9990 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل باختراق مستوى 0.9915 سيضغط على السعر للارتداد هبوطاً واختبار مستوى 0.9836 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9860 والمقاومة 0.9990
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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