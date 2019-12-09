شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي حول المتوسط المتحرك – تحليل - 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال النطاق الضيق مسيطراً على تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، والذي يستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر فوق 0.6755، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لزيارة هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.7015.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد