شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الهابط بعد الاقتراب من حاجز 60.00 دولار في الجلسات الماضية، ويحاول الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع التداولات للارتفاع من جديد، حيث يستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار استئناف الميل الصاعد لزيارة مستوى 60.90 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 57.40 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.40 والمقاومة 60.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد