شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتجه نحو الهدف الأول – تحليل - 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر الفضة بشكل واضح يوم الماضي الماضي ليبتعد عن مستوى 16.96، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 16.33.
المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات دون 16.96 يمثّل شرط أولي لاستمراره.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.33 والمقاومة 16.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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