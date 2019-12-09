شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الانخفاض – تحليل - 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات سلبية مساء يوم الجمعة الماضي ليتجاوز المتوسط المتحرك 50 ويقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1447.00، معززاً التوقعات باستمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي ينتظم داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1413.10 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1489.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1445.00 والمقاومة 1470.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط