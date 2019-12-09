شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي يوم الجمعة الماضي بعد اختبار مستوى 1.3155، ليستقر حول المتوسط المتحرك 50، حيث اخترق مستوى 1.3240، لكنه لا يزال دون المقاومة الأهم 1.3295، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الإجمالي الهابط قائماً حتى الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبّع واضح في الشراء الآن، ليدعم فرص الارتداد هبوطاً من جديد.

من هنا، فإننا نعتقد بأن الفرص متاحة للتداول بسلبية خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن أهدافنا تبدأ بكسر مستوى 1.3155 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.3015، بينما يمثل الثبات دون 1.3295 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3180 والمقاومة 1.3300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي