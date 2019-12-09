شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر الدعم – تحليل - 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار مقابل الين قرب الدعم المحوري 108.40، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص كسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام استمرار الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 107.45.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستوى 109.33 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.80 والمقاومة 109.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط