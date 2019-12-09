شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الارتفاع – تحليل - 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بعد اختبار حاجز 1.3100، ويحصل على إشارة تقاطع إيجابي من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأننا بانتظار استهداف مستويات 1.3180 ثم 1.3380 كمحطات رئيسية تالية.
المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 1.2990 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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