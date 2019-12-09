شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار دون مستوى 1.1065، ليواجه السعر مزيد من الضغط السلبي المتوقع خلال الفترة القادمة، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.0995 ثم 1.0950.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.1108 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتعافي من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0950 والمقاومة 1.1120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط