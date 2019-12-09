شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر ريت يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مشاعر ريت (4337) في آخر جلساته، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.71% بما يعادل 0.13 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 7.55، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 7.94.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.60 ومستوى المقاومة 7.94.
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