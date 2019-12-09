شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته، على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 19.00، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ليساعده على هذا الارتفاع، ليحاول من خلاله تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 3.05% بما يعادل 0.58 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 19.00 من جديد، طيلة ثبات مستوى المقاومة 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.00 ومستوى المقاومة 20.00.