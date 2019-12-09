شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يهاجم خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيمانول (2001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليهاجم بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 2.18% بما يعادل 0.16 نقطة.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره دون مستوى 7.46، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 7.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.18 ومستوى المقاومة 7.66.