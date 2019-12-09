شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين يصعد ليستقر بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم اللجين (2170) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليستقر السهم أعلى مستوى 23.76، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى البعيد (من 17.18 إلى 34.4)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مصحوباً بارتفاع محدود بأحجام التداول.
لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 23.76، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 25.79 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.76 ومستوى المقاومة 25.79.
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