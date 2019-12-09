شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جبل عمر (4250) في آخر جلساته، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 2.56% بما يعادل 0.60 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ويؤثر عليه الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 25.00، ليستهدف مستوى الدعم 22.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.10 ومستوى المقاومة 25.00.
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