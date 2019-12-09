شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يعزز مكاسبه – تحليل صباحي – 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الرياض (1010) للجلسة الثانية على التوالي، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 4.52% بما يعادل 1.02 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.18، ليستهدف مستوى المقاومة 25.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.18 ومستوى المقاومة 25.00.