شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هاجم سهم النقل الجماعي (4040) بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المهم 17.20، ليحقق أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.64% بما يعادل 0.28 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 17.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 18.93.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.68 ومستوى المقاومة 18.00.