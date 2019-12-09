شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشرقية لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم أسمنت الشرقية (3080) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 35.40، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على تراجع طفيف بلغت نسبتها -0.44% بما يعادل -0.15 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 34.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 36.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.30 ومستوى المقاومة 36.00.