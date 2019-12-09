شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت اليمامة يحلق عالياً – تحليل صباحي – 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت اليمامة (3020) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 6.46% بما يعادل 1.55 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.66، ليستهدف مستوى المقاومة 26.25 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.66 ومستوى المقاومة 26.25.