شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت الشمالية (3004) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، لينجح السهم في اختراق مستوى المقاومة المحوري 11.20، محققاً أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.15% بما يعادل 0.24 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وأيضاً مدعوماً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.20، ليستهدف مستوى المقاومة 11.87.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.20 ومستوى المقاومة 11.87.