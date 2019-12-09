شكرا لقرائتكم خبر عن ملكية الأجانب المؤهلين تتزايد بالأسهم السعودية في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر التقرير الأسبوعي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" مواصلة المستثمرون الأجانب زيادة عمليات الشراء بالأسهم مع نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 5 ديسمبر 2019.

وبحسب التقرير على موقع "تداول" الرسمي، سجل الأجانب صافي مشتريات خلال التداولات الأسبوعية بقيمة 279.15 ريال؛ بدعم من تحقيق المستثمرين المؤهلين صافي شراء بنحو 285.8 مليون ريال.

وتتوزع تعاملات الأجانب على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرون، والمؤهلين والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

وجاء صافي مشتريات الأجانب من خلال تنفيذ طلبات شراء بقيمة 1.64 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، مقابل مبيعات إجمالية بقيمة 1.36 مليار ريال. وسجل المستثمرون المؤهلون إجمالي مشتريات ب، 1.49مليار ريال، مقابل إجمالي مبيعات بـ 1.21 مليار ريال.

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وفي المقابل، خالف المستثمرون السعوديون والخليجيون الاتجاه ليسجلوا صافي مبيعات بلغ 182.86 مليون ريال، و96.29 مليون ريال على التوالي. وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين السعوديين 8.9 مليار ريال، مقابل إجمالي مبيعات قيمتها 9.08 مليار ريال بصافي بيع 180 مليون ريال.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الخليجيين 165.24 مليون ريال، مقابل 261.53 مليون ريال مبيعات إجمالية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 5 ديسمبر من عام 2019.

وأظهرت بيانات "تداول" خلال الأسبوع السابق له، تحقيق المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 1.27 مليار ريال؛ بدعم من تحقيق المستثمرين المؤهلين صافي شراء نحو 1.32 مليار ريال.

وفي يونيو 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.