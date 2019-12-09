شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "الدوائية" يناقش تقرير التزوير بشركة تابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عقد مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" اجتماعا طارئا يوم الخميس الماضي الموافق 5 ديسمبر الجاري لمناقشة نتائج تقرير الفحص الذي أعدّه الاستشاري المكلف بالتحقيق في شبهة تزوير في إحدى الشركات الزميلة المستثمر بها داخل المملكة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، أن التقرير مبدئي وأن نطاق الفحص يتطلب إجراءات إضافية لتتمكن الشركة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الحفاظ على حقوق المساهمين.

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ولفتت الشركة بحسب البيان إلى أن مجلس الإدارة قرر الطلب بشكل عاجل من الشركة الزميلة تقديم تقرير مفصل ومتكامل عن التحقيقات في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أنه بناءً على نتائج التحقيق المبدئي لم يتم التوصل لاستنتاج الحاجة لتسجيل مخصصات إضافية عن المخصصات المسجلة مسبقاً في القوائم المالية الموحدة للشركة، مؤكدا أنه لا يوجد أثر على النتائج المالية للشركة في الوقت الحالي.

وفي فبراير الماضي، أعلنت الشركة عن بدء تحقيق مالي وقانوني لوجود شبهة تزوير لبعض عقود العملاء، بشركة تابعة مستثمر بها داخل المملكة.