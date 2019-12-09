شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة من هيئة أسواق المال الكويتية على استحواذ "الذكير" و"كميفك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على نشر مستند عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من شركة الذكير للتجارة والمقاولات على جميع الأسهم المتبقية في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي "كميفك".

وبينت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، أن "الهيئة" وافقت على نشر مستند عرض الاستحواذ الإلزامي، وذلك مقابل سعر العرض المقدم والبالغ 59 فلساً للسهم.

وأوضحت الشركة أن فترة التجميع سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ 18 ديسمبر الجاري وحتى 20 يناير 2020. يذكر أنه تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية مديراً لعملية الاستحواذ الإلزامي المُشار إليها.

Advertisements

وفي نهاية سبتمبر الماضي، أكدت شركة الذكير التزامها بتقديم مستند عرض الاستحواذ الإلزامي على الأسهم المتبقية في "كميفك".

وعلى مستوى النتائج المالية لشركة "كيمفك"، فإن أرباحها ارتفعت إلى 397.6 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 349.7 ألف دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 13.7%.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة إلى 2.7 مليون دينار مقابل إيرادات بلغت 2.5 مليون دينار خلال الفترة المُقابلة.