شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: بورصات الخليج أظهرت قوتها خلال نوفمبر بدعم الكويتي والسعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي قوتها خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد 4 أشهر من الأداء السلبي والضعيف نسبياً.

وأوضح تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار أطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية ارتفع بنسبة 1.37% خلال الشهر بدعم من الأداء القوي لأسواق الكويت والسعودية وسلطنة عُمان، ليصبح أداء المؤشر منذ بداية العام 1.87%.

وأوضح التقرير أن السوق الكويتية تصدرت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء حيث ارتفع مؤشر السوق العام 3.69%، ومؤشر السوق الأول 4.96% على أساس شهري.

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وذكر التقرير أنه بالتالي تكون مؤشرات السوق الكويتي قد حققت ارتفاعات بنسبة 16.7% للمؤشر العام و23.8 %لمؤشر السوق الأول منذ بداية 2019 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، مما يجعل السوق الكويتي الأفضل أداءً مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر تداول السعودي 1.48% محققاً أداءً إيجابياً هامشياً منذ بداية العام بنسبة 0.41%، واحتل السوق العُماني المرتبة الثالثة من حيث الأداء، حيث حقق مكاسب بلغت 1.61% مما قلص خسائره منذ بداية العام إلى 6.0%.

وأغلقت أسواق الأسهم الإماراتية في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي العام 2.48% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.51%.

وكان أداء مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق العربية ضعيفاً مقارنة بنظيره في دول مجلس التعاون الخليجي حيث حقق مكاسب بنسبة 1.11% متأثراً بانخفاض 4.87% في مؤشر البورصة المصرية EGX 30.