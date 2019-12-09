شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتال إنتليجنس تبقى نظراتها المستقرة لـ "المنارة للتمويل" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقت وكالة كابيتال إنتليجنس للتقييم الائتماني على تصنيفات شركة المنار للتمويل والإجارة بنظرة مستقبلية مستقرة.

وأبقت الوكالة على تصنيف الشركة طويل الأجل عند درجة "BB"، وتصنيف قصير الأجل عند درجة "B"، بحسب بيان الشركة للبورصة الكويتية.

وأرجعت الوكالة هذا التصنيف إلى عدة عوامل منها قدرة الشركة على خدمة ديونها بدعم من تحصيل أقساط مدينو التمويل، وحُسن تطابق الاستحقاقات، والرسملة الجيدة للميزانية العمومية.

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وذكرت الوكالة أن من تلك العوامل المستوى العالي من الأصول غير المرهونة للشركة، وانخفاض الديون إلى حقوق المساهمين، بالإضافة إلى العوائد الجيدة على متوسط الأصول مع تحسن في صافي هامش العائد على التمويل.

وأوضحت الوكالة أن الشركة تعاني من انخفاض حصتها في السوق المحلي الكويتي مقابل البنوك، وصغر حجم ميزانيتها العمومية، وانخفاض الإيرادات المتأتية من المصادر الأخرى بخلاف نشاط التمويل ومحدودية مصادر التمويل.

وبحسب بيان سابق للبورصة، فإن الشركة حققت أرباحاً بقيمة 1.1 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ مقابل أرباح بنحو 925.21 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.7%.