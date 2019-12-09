شكرا لقرائتكم خبر عن بمعدل 1.8% ... اقتصاد اليابان ينمو خلال الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 1.8% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بوتيرة أعلى من تقديرات أولية بلغت 0.2%.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن هذه القراءة جاءت أعلى من نسبة نمو بلغت 0.7% توقعها محللون استطلعت صحيفة "نيكاي بيزنس ديلي" آراءهم، وتاتي الزيادة للربع الرابع على التوالي.

وقال المكتب إن الإنفاق الرأسمالي للشركات نما بنسبة 1.8% على أساس ربع سنوي، بتعديل عن تقدير أولي قدره 0.9% الشهر الماضي، وزيادة من نمو بنسبة 0.9% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وأضاف المكتب أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان، ارتفع بنسبة0.5 % في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، مرتفعا بشكل طفيف عن رقم أولي بلغ.