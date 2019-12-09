شكرا لقرائتكم خبر عن عضو القابضة المعدنية: نطالب بخبراء من كليات الهندسة لتقييم شركة الحديد والصلب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خالد الفقى لـ"الخليج 365"، أنه يوجد 18 كلية هندسة فى مصر بها عشرات الخبراء، وبالتالى لابد من الاستعانة بهم، لتقييم الشركة القادرة على النهوض مجددا مثل شركة الدلتا للصلب، لافتا إلى أن اسم الشركة العريق يتطلب تضافر كافة الجهود، لاستمرارها وليس التخلص منها بحجة أنها تخسر أو أنها غير قابلة للتطوير.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك أصولا تزيد عن 10 مليارات جنيه، فى حين أنها تحتاج لمليار جنيه للتطوير، معتبرا أن عمال الشركة هم مصدر قوتها وليس عبئا عليها.
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